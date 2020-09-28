Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:23Заразились
на 28.09В России 1 159 573+8 135В мире 32 995 554+244 142

Вашингтон анонсировал создание глобальной коалиции против Китая

Вашингтон анонсировал создание глобальной коалиции против Китая
Фото: Reuters

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - КНР в перспективе представляет собой наибольшую угрозу для США, и американская администрация выстраивает международный альянс против Пекина, заявил в понедельник госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

"Величайшая внешняя угроза для США в среднесрочной и долгосрочной перспективе - это угроза со стороны режима в Китае сегодня - Коммунистической партии Китая, возглавляемой генеральным секретарем Си Цзиньпином", - сказал он в интервью политическому ток-шоу Life, Liberty & Levin.

По его словам, теперь действия США идут вразрез с политикой, принятой в отношении Китая за последние 50 лет, со времен президента Ричарда Никсона (1969 - 1974 годы). Помпео заверил, что прежний подход США, согласно которому взаимодействие с Китаем сделает его внешнюю политику менее гегемонистской, а внутреннюю - менее репрессивной, провалился.

"Сейчас мы начали строить глобальную коалицию, чтобы оттеснить (Китай - ИФ). Это займет годы", - заявил Помпео, отметив, что США уже добились успехов в признании угрозы со стороны Китая в странах Африки, Южной Азии и Южной Америки.

Согласно утверждениям госсекретаря, США столкнулись "с задачей сделать все необходимое, чтобы следующий век не стал китайским столетием".

Также Помпео указал на зависимость Китая от энергетических ресурсов Ближнего Востока. В связи с этим, добавил госсекретарь, Пекин расширяет свое влияние в акватории Индийского океана, в Баб-эль-Мандебском проливе, что несет "настоящие риски" для стран Европы и Ближнего Востока.

Майк Помпео США Китай

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Президент Армении заявил об участии турецких F-16 в карабахском конфликте

Президент Армении заявил об участии турецких F-16 в карабахском конфликте
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Эрдоган потребовал от Армении покинуть Нагорный Карабах

Эрдоган потребовал от Армении покинуть Нагорный Карабах

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Трамп хотел участвовать в выборах-2016 в тандеме с дочерью Иванкой

Трамп хотел участвовать в выборах-2016 в тандеме с дочерью Иванкой
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Фигурант дела MH17 Пулатов захотел выступить в суде

Война санкций

В ЕС согласовали расширение списка санкций против РФ за Крымский мост

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Азербайджане заявили об убитых в Карабахе армянах-наемниках из Сирии

В Азербайджане заявили об убитых в Карабахе армянах-наемниках из Сирии
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил о гибели шести человек из-за армянского обстрела

Навальный попал в больницу

Навальный подтвердил визит Меркель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');