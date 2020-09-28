Microsoft пообещала восполнять пресную воду в регионах с ее дефицитом

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. намерена сократить потребление пресной воды и восполнять запасы в регионах своего присутствия, где существует ее дефицит. Таким образом к 2030 году компания глобально будет восполнять больше воды, чем потребляет, сообщила она в пресс-релизе.

В частности, Microsoft разместит в своем новом кампусе в Кремниевой долине, который откроется до конца года, систему сбора дождевой воды и установку по переработке мусора, чтобы получать всю воду непитьевого назначения в пределах территории. В штаб-квартире компании планируется переиспользовать дождевую воду, что потенциально позволит экономить до 22 млн литров воды ежегодно.

Microsoft также протестирует в дата-центре в штате Аризона, который будет открыт в 2021 году, систему адиабатического охлаждения, при котором вместо воды используется воздух.

Кроме того, компания будет использовать технологии, чтобы идентифицировать регионы, наиболее нуждающиеся в восполнении водных ресурсов, а также чтобы оптимизировать объемы их восполнения.

Microsoft инвестирует $10 млн в фонд Emerald Technology Ventures, который будет поддерживать инновационные проекты в сфере технологий для сохранения воды.

Инициатива защиты глобальных запасов воды включает работу Microsoft над созданием Ocean Data Platform - платформы с открытым кодом, которая предоставит доступ к данным, необходимым для создания решений по охране мирового океана.

В январе Microsoft объявила, что к 2030 году намерена достигнуть отрицательного уровня эмиссии углерода, а к 2050 году полностью устранить последствия выбросов за все время с момента основания компании в 1975 году. В апреле компания представила "Планетарный компьютер" - глобальную открытую платформу для сохранения биоразнообразия Земли, а в августе объявила о намерении свести к нулю уровень отходов, производимых в рамках своей деятельности, а также отказаться от использования неперерабатываемого пластика в течение следующего десятилетия.