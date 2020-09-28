Азербайджан заявил о гибели двух человек при артобстреле со стороны Армении

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели двоих человек и ранении еще двоих в результате артобстрела со стороны Армении.

По ее данным, обстрелу подвергся Тертерский район Азербайджана. "Один из снарядов попал во двор многоквартирного жилого дома, построенного для инвалидов и вынужденных переселенцев. В результате обстрела погибли жители Халиг Аббасов, 1981 г.р. и его брат Эльшан Аббасов, 1987 г.р., еще двое получили ранения", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели семи и ранении 30 гражданских лиц в результате артобстрелов армянскими военными населенных пунктов Азербайджана на линии соприкосновения. Таким образом, число погибших увеличилось до девяти, раненых – до 32.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.