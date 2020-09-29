Tesla решила добывать литий в Неваде

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla Inc. получил право на добычу лития в штате Невада после того, как отказался от идеи купить местную компанию, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, в последние месяцы автопроизводитель вел переговоры с Cypress Development Corp., которая пытается извлекать литий из глинистых месторождений на юго-западе Невады, но стороны не договорились.

Тогда Tesla сосредоточилась на том, чтобы начать добывать литий в этом штате самостоятельно в соответствии с планом, который глава компании Илон Маск представил на прошлой неделе.

Tesla не ответила на запросы агентства о комментарии. Cypress отказалась комментировать информацию о переговорах с автопроизводителем.

Bloomberg отмечает, что производство лития из глины до настоящего времени считалось трудным и дорогостоящим процессом, ни одна компания не смогла наладить производство в коммерческих объемах. Однако самостоятельная добыча лития занимает центральное место в плане Tesla по снижению стоимости аккумуляторов на 50% и выпуску доступного электромобиля стоимостью $25 тыс.

На прошлой неделе Маск сообщил инвесторам, что Tesla получила доступ к 10 000 акров залежей глины в Неваде, богатых литием, и планирует использовать новый, "очень устойчивый способ" добычи металла. Вместо традиционного для производства лития использования больших объемов воды и выпаривания компания предполагает извлекать литий с помощью нового процесса с использованием поваренной соли.

По словам Маска, это обеспечит низкие затраты и минимальную нагрузку на окружающую среду. Однако данная технология, которая никогда прежде не использовалась для получения лития, вызывает сомнения у некоторых аналитиков. "Литий никогда не производился из глины в коммерческих объемах", - отмечает Крис Берри, президент House Mountain Partners, оказывающей консалтинговые услуги производителям и инвесторам рынка аккумуляторных металлов.