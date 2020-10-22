Квартальная прибыль Tesla оказалась выше прогнозов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla в III квартале увеличил чистую прибыль в 2,3 раза, при этом результат превзошел ожидания экспертов.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $331 млн, или 27 центов в расчете на акцию, по сравнению со $143 млн, или 16 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до 76 центов на акцию с 37 центов.

Таким образом, Tesla завершила пятый квартал подряд с чистой и скорректированной прибылью.

Выручка компании в минувшем квартале подскочила на 39% - до $8,771 млрд с $6,303 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне 56 центов на акцию при выручке в $8,28 млрд.

Компания подтвердила, что ее целью на 2020 год остается продажа более 500 000 автомобилей, хотя добиться этого будет сложнее.

На конец третьего квартала объем свободных денежных средств Tesla составлял $14,5 млрд, увеличившись за три месяца на $5,9 млрд. В том числе в сентябре компания привлекла $5 млрд за счет размещения допэмиссии.

Tesla сообщила, что ее калифорнийский завод выйдет на максимальную мощность в 500 000 электромобилей Model 3 и Model Y в год в конце 2020 года или в начале следующего года. На предприятии в Шанхае (Китай) выпуск будет увеличен до 250 тыс. машин Model 3 в год, при этом будет введена третья рабочая смена.

Производство на берлинском заводе и на предприятии в Остине (штат Техас), как ожидается, будет запущено в 2021 году. Также в следующем году планируется начать поставки электрогрузовиков Semi.

В начале октября Tesla сообщала, что поставки электромобилей в третьем квартале достигли рекордных 139 300 по сравнению с 97 186 за аналогичный период 2019 года. Показатель превзошел прогнозы аналитиков, хотя и не сильно.

Котировки акций компании на дополнительных торгах в среду выросли на 2,4% после опубликования отчетности. Капитализация Tesla с начала текущего года взлетела более чем в 5 раз. Для сравнения, S&P 500 за этот период вырос всего на 7%, а Dow Jones Industrial Average снизился на 1,2%.