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В Эстонии карантин продлен до 31 декабря

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании во вторник приняло решение продлить карантинные требования для больных с диагнозом COVID-19 и контактирующих с ними лицами до 31 декабря.

Как сообщила пресс-служба правительства, больным COVID-19 запрещается покидать место жительства или постоянного проживания с момента установления диагноза заболевания до выздоровления. Исключения могут происходить по распоряжению медицинского работника или полицейского, в случае направления к медицинскому работнику или возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека.

Постоянным местом жительства также считается гостиница или другое жилище, например, гостевая квартира для лиц, у которых нет другого места жительства или пребывания в республике.

По данным статистического сайта Worldometers, всего в Эстонии за время пандемии выявили 3 315 случаев коронавируса, 64 инфицированных скончались, 2 564 выздоровели.

Хроника 09 января – 29 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Эстония Коронавирус

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