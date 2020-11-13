Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:26Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 126 793+670 018

В Эстонии введут дополнительные ограничения из-за коронавируса

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг распорядилось ввести с понедельник, 16 ноября, дополнительные ограничения с целью предотвратить распространение коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, новые требования касаются посетителей магазинов, торговых центров, общепита и развлекательных заведений, а также участников публичных собраний и мероприятий, на которых для публики не предусмотрены стационарные места.

Бары, кафе, рестораны и развлекательные заведения должны быть закрыты с 00.00 часов, продавать еду на вынос не запрещается.

В магазинах и помещениях общего пользования торговых центров начнет действовать правило 2+2: посетителям разрешено находиться в магазинах и торговых центрах максимум по двое на расстоянии в два метра от окружающих. Это требование не распространяется на членов одной семьи и ситуации, когда его разумное выполнение невозможно.

В заведениях общепита, развлекательных учреждениях и культурных организациях (театрах, кино, ночных клубах) разрешено собираться группами до десяти человек, расстояние между группами также должно быть не менее двух метров.

Дополнительные ограничения вводятся в связи с ускорившимся распространением коронавируса в Эстонии. По данным департамента здоровья на 12 ноября, за сутки было выявлено 374 положительных теста, заболеваемость за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 166. 14 октября этот показатель составлял 43, 12 сентября - 22, а 1 августа - 4, напомнили в правительстве.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

16
Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.11 ноября. Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.11 ноября. В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.10 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.
Эстония Коронавирус

Новости по теме

Новости

Трамп запретил покупку ценных бумаг компаний, связанных с военными КНР

Пандемия коронавируса

Коронавирус продолжил ставить антирекорды в странах Европы

Коронавирус продолжил ставить антирекорды в странах Европы

Полиция разогнала митинг оппозиции в центре Еревана

Diageo отзовет безалкогольный Guinness из-за риска "микробиологического заражения"

Diageo отзовет безалкогольный Guinness из-за риска "микробиологического заражения"
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия перебросила в Армению почти половину миротворцев для Карабаха

В Ереване начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна

В Ереване начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Баку передал РФ список наемников, якобы воевавших на стороне Армении

Пандемия коронавируса

ЕС не намерен использовать российские COVID-вакцины

ЕС не намерен использовать российские COVID-вакцины
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год

Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил, что в подписанном соглашении вопрос Карабаха не решен

Пашинян заявил, что в подписанном соглашении вопрос Карабаха не решен
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');