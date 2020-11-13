В Эстонии введут дополнительные ограничения из-за коронавируса

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг распорядилось ввести с понедельник, 16 ноября, дополнительные ограничения с целью предотвратить распространение коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, новые требования касаются посетителей магазинов, торговых центров, общепита и развлекательных заведений, а также участников публичных собраний и мероприятий, на которых для публики не предусмотрены стационарные места.

Бары, кафе, рестораны и развлекательные заведения должны быть закрыты с 00.00 часов, продавать еду на вынос не запрещается.

В магазинах и помещениях общего пользования торговых центров начнет действовать правило 2+2: посетителям разрешено находиться в магазинах и торговых центрах максимум по двое на расстоянии в два метра от окружающих. Это требование не распространяется на членов одной семьи и ситуации, когда его разумное выполнение невозможно.

В заведениях общепита, развлекательных учреждениях и культурных организациях (театрах, кино, ночных клубах) разрешено собираться группами до десяти человек, расстояние между группами также должно быть не менее двух метров.

Дополнительные ограничения вводятся в связи с ускорившимся распространением коронавируса в Эстонии. По данным департамента здоровья на 12 ноября, за сутки было выявлено 374 положительных теста, заболеваемость за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 166. 14 октября этот показатель составлял 43, 12 сентября - 22, а 1 августа - 4, напомнили в правительстве.