Саммит ЕС 1-2 октября обсудит Белоруссию, Навального и карабахский конфликт

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на саммит Евросоюза 1-2 октября сообщил, что они обсудят в четверг "ситуацию в Белоруссии, случай Алексея Навального и Нагорный Карабах.

"В конце заседания (1 октября - ИФ) мы обсудим текущие вопросы, требующие нашего внимания, а именно: ситуацию в Беларуси, отравление Алексея Навального и нагорно-карабахскую эскалацию", - написал Мишель европейским лидерам.

Глава Евросовета сообщил, что ужин первого дня саммита "будет полностью посвящен ситуации в восточном Средиземноморье и нашим отношениям с Турцией".

"Наша цель - создать пространство для конструктивного диалога с Турцией ради достижения стабильности и безопасности во всем регионе, а также для обеспечения полного уважения суверенитета и суверенных прав всех государств-членов ЕС. Это будет возможно только при конструктивном взаимодействии Турции. Все варианты для защиты законных интересов ЕС и его государств-членов остаются на столе", - отметил Мишель.

В повестке встречи ЕС на высшем уровне - отношения между ЕС и Китаем. "Мы хотим работать с Китаем над решением основных глобальных проблем, таких как пандемия COVID-19 и изменение климата. Мы также хотим настаивать на более сбалансированных и взаимных экономических отношениях, обеспечивающих равные условия. И мы продолжим продвигать наши ценности и стандарты", - подчеркнул председатель Евросовета.

Мишель планирует обсудить с главами государств и правительств ЕС, как сделать союз более устойчивым, особенно на фоне последствий кризиса COVID-19. "Что особенно важно, я хотел бы, чтобы мы обсудили, как мы можем наилучшим образом усилить стратегическую автономию ЕС наряду с открытой и конкурентной социальной рыночной экономикой", - пояснил он.

Поэтому в пятницу, 2 октября, состоится "подробное обсуждение раскрытия всего потенциала единого рынка, разработки амбициозной промышленной политики и использования возможностей, предоставляемых последними цифровыми разработками".

"В конце встречи мы представим краткую информацию о переговорах с Соединенным Королевством (о Brexit - ИФ)", - сообщил глава Евросовета.

По его словам, специальный саммит ЕС в четверг и пятницу "будет в первую очередь посвящен месту Европы в мире и нашей способности определять свою судьбу".