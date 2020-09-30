Twitter заблокировал аккаунт правительства Венгрии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Официальный аккаунт правительства Венгрии в Twitter был заблокирован, сообщил в среду представитель венгерского кабмина Золтан Ковач.

"Кажется, что наступил этот прекрасный новый мир, в котором технологические гиганты заставляют молчать тех, кто придерживается других точек зрения", - приводят европейские СМИ слова Ковача.

Он отметил, что блокировка произошла "без предупреждения и объяснения". "Мы предприняли необходимые меры и ждем официального объяснения со стороны Twitter", - добавил представитель правительства.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова должна быть уволена за ее высказывания. По его словам, правительство Венгрии приостановило контакты с Юровой после ее "недавних оскорбительных публичных заявлений".

Ранее Юрова в интервью журналу Der Spiegel выразила обеспокоенность ситуацией со СМИ в Венгрии. По ее словам, в местных СМИ практически нет критики в адрес правительства Венгрии, и из-за этого у жителей страны нет возможности свободно выражать свое мнение. Она отмечала, что Орбан "выстраивает больную демократию".

В ответ премьер Венгрии назвал эти комментарии "не только прямой политической атакой на демократически избранное правительство Венгрии", но и "унижением Венгрии и венгерского народа".