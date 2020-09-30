Сотрудница посольства США скончалась в Киеве от травмы головы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Киева устанавливает обстоятельства происшествия с сотрудницей посольства США, которая скончалась в больнице от травмы головы, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"В столичную полицию поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина, что в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.

Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который может быть причастен к ее избиению.

При этом интернет-издание "Цензор.Нет" сообщает со ссылкой на источник, что женщину мог сбить поезд, приближение которого она не услышала.