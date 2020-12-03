Ученые выяснили, что неандертальцы вымерли не из-за дыма от костров

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Ученые Лейденского и Вагенингенского университетов (Нидерланды) опровергли гипотезу о том, что вымирание неандертальцев связано с непереносимостью токсичных компонентов дыма костра, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

В 2016 году ученые из США обнаружили у современного человека мутацию в гене, который кодирует арилгидрокарбоновый рецептор (AhR), контролирующий работу ферментов, ответственных за вывод из организма потенциально опасных химических соединений - полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), образующихся при сгорании древесины или угля.

В американском эксперименте рецептор человека современного физического облика оказался намного менее чувствительным к токсичным компонентам дыма по сравнению с неандертальцами и денисовцами, и ученые сделали вывод, что для неандертальцев даже небольшая и относительно безопасная для человека доза ПАУ была ядом, разрушительно действующим на весь организм, включая дыхательную и репродуктивную системы.

Однако голландские ученые видоизменили эксперимент - если их американские коллеги встраивали гены, кодирующие AhR у современного человека и неандертальца, в клетки крысы, то в новых экспериментах использовалась стандартная культура опухолевых клеток HeLa человека.

"И оказалось, что в таком "человеческом" окружении никаких значительных различий в работе ферментов не было обнаружено. Так что нет никаких оснований полагать, что неандертальцев "убил" дым костра. Кстати сказать, сами исследователи из Нидерландов пришли к этому выводу еще в том же 2016 году, изучив 19 генов, так или иначе участвующих в работе систем биотрансформации, в геномах неандертальцев, денисовцев и современных людей. Оказалось, что у неандертальцев было больше вариантов генов, нейтрализующих вредное воздействие токсинов, а современные люди просто потеряли некоторые такие "защитные" аллели, несмотря на более сильную зависимость от огня", - говорится в публикации.

По данным палеоантропологии, неандертальцы жили в Евразии 400-30 тыс. лет назад.

Согласно исследованиям Y-хромосом, самый последний общий предок неандертальца и человека современного облика существовал около 370 тыс. лет назад. Современным жителям Евразии от 2 до 4% генов достались от неандертальцев.

Согласно гипотезе мультирегионального формирования человека современного физического облика, все подвиды древних людей, послужившие для него основой, в том числе денисовцы, неандертальцы и гипотетический "человек восточный", обитавший в Юго-Восточной Азии, являются потомками Homo erectus - "человека прямоходящего".