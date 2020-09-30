Азербайджан сообщил об уничтожении в среду 16 армянских танков

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана в среду уничтожили и вывели из строя две боевые машины зенитно-ракетного комплекса "ОСА-АКМ" и 16 танков Вооруженных сил Армении.

"По состоянию на 17:30 (16:30 по московскому времени) подразделения азербайджанской армии уничтожили и вывели из строя две боевые машины зенитно-ракетного комплекса "ОСА-АКМ", одну реактивную систему залпового огня "Ураган", четыре реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", четыре гаубицы-пушки Д-20, 16 танков, одну боевую машину пехоты и два грузовика с личным составом ВС Армении", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве обороны страны.