Посольство в Испании знает о задержании граждан России по делу о наркотиках

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона получила уведомление от испанский властей в связи задержанием россиян по делу о поставке в Испанию гашиша через Атлантику, сообщили в российской дипимиссии в Мадриде.

"Посольство в курсе ситуации с задержанием испанскими компетентными органами группы лиц, среди которых двое россиян, по делу, связанному с наркотиками", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства России в Испании.

В сообщении отмечается, что "официальный представитель МВД России получил соответствующее уведомление на этот счёт".

"Держим вопрос на контроле и проясняем необходимые детали", - сообщили в посольстве РФ.

Ранее в среду испанское МВД сообщило о задержании девяти граждан Болгарии и России в Испании в рамках операции по пресечению деятельности наркомафии - перехвачены более 30 тонн гашиша.

По данным ведомства, в рамках операции, которая проводилась 24-28 сентября в разных точках Атлантики, был совершен перехват четырех яхт с грузом наркотиков, члены команд которых часто меняли их названия и флаги приписки. В операции были задействованы четыре патрульных катера, вертолет и самолет таможенной службы Испании. Операция проходила при поддержке Национальной полиции Испании и Налогового агентства.

Кроме того, в марте и июле нынешнего года в рамках операции в Атлантике были перехвачены еще две яхты, на которых было обнаружено 4,6 т гашиша.

МВД Испании подчеркивает, что таким образом пресечена деятельность мафиозной группировки, занимавшейся поставкой гашиша в Испанию через Атлантику. Общее количество изъятого груза гашиша превышает 35 т.

Подготовка к этой операции началась еще в октябре 2019 года при участии Национальной полиции и таможенной и налоговой служб Андалусии, напоминает ведомство.