Трамп подписал закон о финансировании правительства до 11 декабря

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном бюджете, обеспечивающий финансирование правительства до 11 декабря 2020 года.

Законопроект был подписан Трампом спустя час после завершения срока действия предыдущего документа, определявшего порядок выполнения федерального бюджета до 1 октября.

Ранее законопроект был одобрен обеими палатами Конгресса США и ожидалось, что Трамп подпишет его, поэтому работа каких-либо государственных организаций не приостанавливалась, сообщает Dow Jones.

Сенат принял законопроект о временном финансировании правительства в среду, за несколько часов до дедлайна. Сенаторы отдали "за" него 84 голоса, а "против" проголосовали 10 человек.

Принятие этого законопроекта снимает с повестки дня проблему финансирования государственных учреждений США на период до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. Законодатели надеются, что смогут утвердить программу финансирования правительства на год в декабре, однако отмечают, что это будет зависеть от политического климата.