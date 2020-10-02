Лондон вслед за ЕС ввел санкции за строительство Крымского моста

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Власти Великобритании приняли решение ввести санкции против лиц и структур, связанных со строительством Крымского моста, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе британского Минфина.

В санкционный список вошли гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин. Кроме этого, под санкции подпали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога и Крымская первая страховая компания.

Отмечается, что принадлежащие этим лицам и структурам активы в британской юрисдикции будут заморожены.

Введение санкций также предусматривает отказ от "операций со средствами или активами или обеспечения к ним доступа" лицам, попавшим под санкции, без отсутствия лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций.

В четверг Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих, по мнению Евросоюза, целостность и суверенитет Украины, вышеперечисленными двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Крымского моста.

Согласно данным, опубликованным в четверг в "Официальном журнале" ЕС, эти лица "принимали участие в проекте соединения железнодорожной инфраструктуры незаконно аннексированного Крыма и России".

Совет принял решение по письменной процедуре. Ограничительные меры, предусмотренные индивидуальными санкциями, вводят запрет на поездки в ЕС и замораживание финансовых активов в Евросоюзе.

Индивидуальные санкции ЕС в отношении лиц и организаций, которые "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", были впервые введены 17 марта 2014 года.

Кроме того, в качестве реакции на события на Украине ЕС принял экономические санкции в отношении определенных секторов российской экономики и ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя".