ЕС расширил список санкций за строительство Крымского моста

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих, по мнению Евросоюза, целостность и суверенитет Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Крымского моста.

В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс", и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж".

Под санкции также подпали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Эти данные опубликованы в четверг в "Официальном журнале" ЕС.

Компания Ганова осуществляет железнодорожное сообщение с Крымом. Предприятие, на котором работает Рыженькин, курировало строительство Крымского моста, отмечается в публикации.

Компании АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога", Крымская первая страховая компания, согласно опубликованному документу, "принимали участие в проекте соединения железнодорожной инфраструктуры незаконно аннексированного Крыма и России".

В частности, компания АО "Ленпромтранспроект" "разрабатывала железнодорожные подходы к мосту над Керченским проливом и осуществляла архитектурный контроль в ходе строительства" Крымского моста. АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" предоставляла "инжиниринговые услуги". Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" является "владельцем и оператором железнодорожных путей" на мосту. Крымская первая страховая компания "обеспечивала страхование моста над Керченским проливом", разъясняет документ.

"Настоящий регламент вступает в силу в день его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - отмечается в постановлении.

Совет принял решение по письменной процедуре. Ограничительные меры, предусмотренные индивидуальными санкциями, вводят запрет на поездки в ЕС и замораживание финансовых активов в Евросоюзе.

Индивидуальные санкции ЕС в отношении лиц и организаций, которые "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", были впервые введены 17 марта 2014 года.

Кроме того, в качестве реакции на события на Украине ЕС принял экономические санкции в отношении определенных секторов российской экономики и ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя".

"Список лиц и организаций, подпадающих под действие санкций, постоянно пересматривается и периодически обновляется Советом", - отмечают в Брюсселе.

Крым в марте 2014 года вошел в состав России на основании регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США считают действия РФ аннексией.