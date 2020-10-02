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Минская группа ОБСЕ призвала к перемирию в Карабахе, чтобы вынести погибших с поля боя

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с очередным заявлением в связи с эскалацией армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта.

Они настоятельно призывают к немедленному прекращению огня в гуманитарных целях, чтобы обеспечить репатриацию останков погибших военнослужащих в координации с ОБСЕ и Международным комитетом красного креста.

"Сопредседатели решительно осуждают продолжающееся насилие в зоне нагорно-карабахского конфликта и выражают тревогу в связи с сообщениями о росте жертв среди гражданского населения. Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя нападать на гражданских лиц или угрожать им. Сопредседатели призывают стороны полностью соблюдать свои международные обязательства по защите гражданского населения", - говорится в заявлении.

Сопредседатели подчеркивают, что участие в эскалации насилия со стороны внешних сторон подрывает усилия по достижению прочного мира в регионе.

Ссылаясь на заявление президентов трех стран-сопредседателей от 1 октября, в документе содержится призыв к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению предметных переговоров и без предварительных условий.

Азербайджан Армения Нагорно-Карабахская республика НКР

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