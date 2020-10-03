Спасатели обнаружили тела четырех человек на месте оползня в Грузии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В ходе поисковых работ, которые вторые сутки в непрерывном режиме ведутся в селе Джочо Хелвачаурского муниципалитета Аджарии (Грузия), где после сильных дождей сошел оползень массой примерно в 40 тысяч тонн, спасатели обнаружили под завалами тела четырех человек.

Как сообщает в субботу Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в зоне схода оползня спасатели достали из-под завалов искореженный автомобиль, в котором находились двое погибших мужчин.

Спустя некоторое время там же, в селе Джочо, где оползень полностью накрыл и унес дом, в котором находилась семья из трех человек - муж, жена и их несовершеннолетний ребенок, спасатели обнаружили сначала тело женщины, а затем и мужчины.

По информации ведомства, поиски их ребенка, несмотря на наступившую ночь, продолжаются. К работам подключены пожарные-спасатели как из Аджарского подразделения Службы по управлению ЧС, так и из регионов Самегрело, Имерети и Тбилиси, прибывшие в зону стихийного бедствия со специальным оснащением и соответствующей техникой.

Как сообщалось, сильные проливные дожди, обрушившиеся в ночь на пятницу на Аджарию, привели к сходу оползней, затоплению улиц, первых этажей домов, дворов и подвалов в этой автономии Грузии. Резко активизировались селевые процессы. Большие массы земли и вышедшие из берегов реки перекрыли дороги.

По последним данным, в центр "112" поступило 440 сообщений с просьбой о помощи, в основном от жителей Батуми и Хелвачаури.

Параллельно с операцией по поиску пропавших, продолжаются работы по ликвидации последствий стихии, на местах мобилизованы соответствующие службы и техника.