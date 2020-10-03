Ереван сообщил об уничтожении бронетанковой группировки Азербайджана

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) уничтожила готовящуюся к нападению бронетанковую группировку Вооруженных сил Азербайджана, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"На одном из направлений планы по атаке противника провалены", - написала Степанян в фейсбуке.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.