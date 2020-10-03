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В Ереване сообщили о стягивании Азербайджаном военной техники к границе Армении

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Скопления живой силы и техники Вооруженных сил Азербайджана и наемников из ряда ближневосточных стран зафиксированы по всему периметру государственной границы Армении, сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве республики.

"По всей протяженности государственной границы Республики Армении замечены скопления живой силы и военной техники ВС Азербайджана, а также наемников, прибывших в Азербайджан из Турции, Пакистана, Сирии, Ливии, и представителей международно-известных террористических группировок", - сказал собеседник агентства.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Хроника 27 сентября – 03 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
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