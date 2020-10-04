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РФ и США проведут новые консультации по стратегической стабильности

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В понедельник, 5 октября, в Хельсинки пройдет очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в МИД РФ.

"Да, подтверждаем", - заявили на Смоленской площади.

Ранее об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Москве и Вашингтоне.

Предыдущий раунд консультаций между РФ и США состоялся в Вене 17-18 августа.

Российскую делегацию возглавит замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

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