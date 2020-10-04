В Минске в отношении участников акции применили водомет

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства в отношении участников несанкционированного "Марша освобождения политзаключенных" в Минске.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, ее участники, собравшись в колонну в районе Немиги, направлялись в сторону стелы "Минск город-герой".

После того как люди вышли на проезжую часть, в них направили струю воды из водомета.

Информации о пострадавших пока нет.

Между тем, как передает корреспондент агентства, второй водомет применен в отношении участников акции, собравшихся у стелы "Минск город-герой".

В общей сложности вокруг стелы собрались до 5 тыс. человек, сообщают очевидцы.

В свою очередь минская милиция подтвердила применение водомета против протестующих в центре города.

"Подтверждаем применение водомета", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Она обратила внимание на то, что проходящая акция не санкционирована властями Минска, призвала "не вестись на провокации" и не участвовать в ней.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными. Самые массовые несанкционированные акции в стране проходят по воскресеньям.