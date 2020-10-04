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В Минске начались задержания сторонников оппозиции

В центр города ввели около десяти БТР

В Минске начались задержания сторонников оппозиции
Милиция на площади Независимости в Минске. Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в центре Минска начали задерживать сторонников оппозиции, собирающихся на традиционную воскресную несанкционированную акцию протеста.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, на Немиге мужчины в черном камуфляже и балаклавах внезапно подошли к одному из стоявших на тротуаре молодых людей, задержали его и отвели в белый тонированный микроавтобус.

Задержанный не выкрикивал лозунгов и не оказывал сопротивления.

Тем временем, официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила "Интерфаксу", что мужчина доставлен в отделение милиции. Однако его процессуальный статус не определен. По ее словам, он доставлен в отделение для разбирательства.

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Сотрудники правоохранительных органов в центре Минска готовятся пресечь несогласованный марш оппозиции. Как передает корреспондент "Интерфакса", основные точки сбора протестующих оцеплены. В частности, площадь Независимости огорожена металлическими конструкциями, по периметру дежурят сотрудники правоохранительных органов. На прилегающих улицах стоит спецтехника, в том числе водометы и автозаки.

Между тем, в город для охраны резиденции президента Александра Лукашенко ввели бронетехнику.

Как передает корреспондент агентства, около десяти БТР замечены в центре Минска. Они въезжают на территорию Дворца независимости рядом с площадью Государственного флага. Там же припаркована военная техника и автомобили, в прицепах которых колючая проволока. Сама площадь оцеплена двойным кольцом милиции и военных.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными. Самые массовые несанкционированные акции в стране проходят по воскресеньям.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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