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В Ереване сообщили о 400 погибших со стороны Азербайджана за сутки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян утверждает, что военные Азербайджана потеряли в воскресенье, 4 октября, в боях в Карабахе убитыми 400 человек.

Кроме того, по его данным, более 700 азербайджанцев было ранено, уничтожено 13 единиц бронетехники, 3 самолета, 1 БПЛА.

По его данным, на севере и юге Карабаха продолжаются бои на северном и южном направлениях.

В Баку исходящие от армянской стороны сведения о своих потерях неизменно опровергают. Так, пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов уже опроверг информацию о том, что в воскресенье в боях на линии соприкосновения были сбиты три азербайджанских самолета.

Очередной виток обострения конфликта в НКР был зафиксирован 27 сентября. С тех пор в регионе продолжаются бои.

Хроника 27 сентября – 04 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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