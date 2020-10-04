В Армении заявили о задержании иностранцев по подозрению в шпионаже
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Группа иностранных граждан задержана в Армении по подозрению в шпионаже, сообщает пресс-служба СНБ республики.
По данным службы, иностранцы собирали сведения о принадлежащей вооруженным силам Армении военной технике, перевозках вооружений, местах дислокации воинских частей, количестве мобилизуемых граждан.
Задержанным предъявлены обвинения.
О гражданстве и количестве задержанных не сообщается.
Новое обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Его стороны несут потери в живой силе и технике.