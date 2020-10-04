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В Армении заявили о задержании иностранцев по подозрению в шпионаже

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Группа иностранных граждан задержана в Армении по подозрению в шпионаже, сообщает пресс-служба СНБ республики.

По данным службы, иностранцы собирали сведения о принадлежащей вооруженным силам Армении военной технике, перевозках вооружений, местах дислокации воинских частей, количестве мобилизуемых граждан.

Задержанным предъявлены обвинения.

О гражданстве и количестве задержанных не сообщается.

Новое обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Его стороны несут потери в живой силе и технике.

Армения

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