В Швеции стартует Нобелевская неделя

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Швеции и Норвегии в понедельник начинается Нобелевская неделя, в ходе которой определятся лауреаты этой престижной премии за 2020 год.

Нобелевский комитет в Стокгольме объявит в понедельник лауреатов премии по медицине, во вторник - по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе.

Лауреат премии за содействие установлению мира, которая считается одной из самых престижных наград в мире, по традиции будет объявлен в Осло. Церемония намечена на пятницу. Согласно данным Нобелевского комитета, на премию мира в этом году претендуют 318 кандидатов, 211 из них - это физические лица, оставшиеся 107 - организации.

Согласно правилам Нобелевского комитета, список потенциальных кандидатов на получение премии держится в секрете.

Однако, ряд СМИ в течение года сообщал о том, что на премию мира выдвинуты известные мировые лидеры и политики. В частности, по их информации, на Нобелевскую премию мира выдвинули президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, а также правительства Сербии и Косово. Среди кандидатов, по некоторым данным, фигурирует и российский оппозиционер Алексей Навальный.

Наконец, 12 октября, в столице Швеции определится лауреат Нобелевской премии в сфере экономики.

Нобелевская премия 2020 года предусматривает вознаграждение в 10 млн шведских крон (около $1,1 млн).

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса организаторы приняли решение не проводить традиционную декабрьскую церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов. Вместо нее пройдет, как ожидается, телевизионная церемония, в ходе которой будут онлайн включения из разных стран мира. При этом, церемонию отменили впервые с 1944 года, когда премии не вручали из-за продолжавшейся Второй мировой войны.

В Норвегии решили все же провести церемонию вручения Нобелевской премии мира. Она пройдет по традиции 10 декабря, но будет менее широкомасштабна, чем обычно.