Трамп провел совещание по нацбезопаности

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, который проходит лечение от COVID-19 в военном госпитале имени Уолтера Рида, провел совещание со своей командой нацбезопасности, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"У меня сегодня была возможность поговорить с президентом довольно подробно, и (...) он говорил сегодня со всей своей командой национальной безопасности. (...) Мы полностью готовы ко всем ситуациям, которые могут возникнуть. У нас был хороший разговор. Я не собираюсь говорить, о чем он был. Но мы позаботились о том, чтобы президент был в курсе всех событий, происходящих в мире. У меня есть немного дополнительных указаний для этой поездки, и теперь я собираюсь их выполнить", - заявил Помпео журналистам по пути в Японию.

Госсекретарь отметил, что американский лидер был в "прекрасном настроении".

Говоря о возможных провокациях со стороны враждебных сил, Помпео подчеркнул, что команда нацбезопасности США готова.

"Мы знаем, что есть мошенники, мы знаем, что есть злонамеренные субъекты по всему миру. США полностью готовы, как Госдепартамент, так и наши дипломаты. Сегодня днем я был с генералом Милли (Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США - ИФ). Все готовы", - добавил глава Госдепартамента США.