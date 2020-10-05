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В Армении сообщили о прибытии в Ереван спецборта из России

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спецборт из России приземлился в аэропорту Еревана, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян в понедельник.

Других подробностей Геворкян не привела.

В МИД Армении "Интерфаксу" сообщили, что в Ереван прибывают "передовые группы" по подготовке заседания Евразийской межправительственной комиссии 9 октября.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о том, действительно ли в Ереване 5 октября приземлился самолет авиаотряда "Россия".

Так пресс-секретарь ответил на вопрос, может ли он сообщить, кто находится в самолете, который, как утверждается в соцсетях со ссылкой на данные Flightradar, принадлежит летному отряду "Россия" и приземлился в понедельник днем в Ереване.

Ранее в понедельник пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян заявила "Интерфаксу", что Армения намерена принять в Ереване 9 октября заседание межправсовета ЕАЭС, несмотря на военное положение, объявленное в стране из-за боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Подготовительные работы по проведению заседания Евразийского межправсовета продолжаются в естественном русле", - заявила представитель министерства.

Ранее помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина заявляла, что заседание Евразийского межправсовета планируется провести в Ереване очно 9 октября.

Ожесточенные бои продолжаются в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Ереван Армения Мане Геворкян Дмитрий Песков Анна Нагдалян Нагорный Карабах Азербайджан

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