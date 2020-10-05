Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:12Заразились
на 05.10В России 1 225 889+10 888В мире 35 150 468+247 821

Алиев заявил о занятых азербайджанской армией трех сёлах в Карабахе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Азербайджанская армия заняла в Нагорном Карабахе три села Джебраильского района и несколько стратегических высот в различных направлениях, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в твиттере.

По его словам, речь идет о селах Шихали-Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района.

Между тем в Минобороны Армении расценили как временные успехи азербайджанской армии на отдельных участках фронта в зоне карабахского конфликта.

"Успехи в течение сегодняшнего дня азербайджанская сторона попыталась подкрепить видеоматериалами, доказательствами их нахождения на территории армянских подразделений. Но это временные успехи, которые Азербайджан попытался представить в качестве больших побед", - заявил на брифинге вечером в понедельник представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его утверждению, на южном направлении фронта (граница с Ираном - ИФ) Армии обороны Карабаха "удалось под видом отступления заманить в ловушку противника, причинив потери в живой силе до 200 человек".

Ранее пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявлял, что на некоторых участках фронта в зоне карабахского конфликта Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) отвела назад войска, исходя из тактических целей.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о тяжелой ситуации на ряде участков карабахского фронта.

Хроника 27 сентября – 05 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах Ильхам Алиев

Новости

Главы МИД РФ, США и Франции призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе

Силовики снова разогнали протестующих у здания парламента Киргизии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Милиция Киргизии начала разгон митингующих у парламента Бишкека

Милиция Киргизии начала разгон митингующих у парламента Бишкека
Пандемия коронавируса

В Париже ужесточат ограничительные меры против коронавируса

Пандемия коронавируса

В ВОЗ предположили, что COVID-19 может болеть каждый 10-й житель Земли

В ВОЗ предположили, что COVID-19 может болеть каждый 10-й житель Земли

Испытания С-400 в Турции пройдут в ближайшие дни

Испытания С-400 в Турции пройдут в ближайшие дни
Нобелевская премия - 2020

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С

Лукашенко пригрозил "взяться" за грузопоток из Литвы и Латвии

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Степанакерт призвал ОБСЕ признать независимость Карабаха

Степанакерт призвал ОБСЕ признать независимость Карабаха
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');