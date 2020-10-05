Алиев заявил о занятых азербайджанской армией трех сёлах в Карабахе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Азербайджанская армия заняла в Нагорном Карабахе три села Джебраильского района и несколько стратегических высот в различных направлениях, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в твиттере.

По его словам, речь идет о селах Шихали-Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района.

Между тем в Минобороны Армении расценили как временные успехи азербайджанской армии на отдельных участках фронта в зоне карабахского конфликта.

"Успехи в течение сегодняшнего дня азербайджанская сторона попыталась подкрепить видеоматериалами, доказательствами их нахождения на территории армянских подразделений. Но это временные успехи, которые Азербайджан попытался представить в качестве больших побед", - заявил на брифинге вечером в понедельник представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его утверждению, на южном направлении фронта (граница с Ираном - ИФ) Армии обороны Карабаха "удалось под видом отступления заманить в ловушку противника, причинив потери в живой силе до 200 человек".

Ранее пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявлял, что на некоторых участках фронта в зоне карабахского конфликта Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) отвела назад войска, исходя из тактических целей.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о тяжелой ситуации на ряде участков карабахского фронта.