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Европарламент объявил об учреждении премии имени убитой мальтийской журналистки

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского парламента Давид Сассоли сообщил, что учреждена премия имени мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галисии, убитой за ее расследования коррупции в 2017 году.

"Для меня большая честь объявить об учреждении премии имени Дафне Каруаны Галисии в области журналистики за выдающиеся журналистские работы, основанные на принципах и ценностях ЕС", - написал Сассоли в твиттере в понедельник.

"Чтобы гарантировать независимость и свободу прессы, премия Дафне Каруаны Галисии в области журналистики будет организована без политического вмешательства. Победителя выберет независимое жюри. Защита свободы прессы отвечает жизненно важным интересам нашей демократии", - подчеркнул глава Европарламента.

Темами расследований журналистки была коррупция в правительстве, отмывание капиталов, связь бизнеса с организованной преступностью. Писала о "панамских документах". В 2016 году она выдвинула обвинения против премьер-министра страны Джозефа Муската в коррупционных связях с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Каруана Галисия была убита 16 октября 2017 года в результате взрыва ее автомобиля от заложенной в него бомбы.

В декабре 2019 года Европарламент приветствовал в своей резолюции идею создания "ежегодной европейской премии имени Дафне Каруаны Галисии за расследовательскую журналистику" и призвал ускорить подготовку этой премии.

ЕС Дафне Каруана Галисия

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