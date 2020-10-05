Столкновения в центре Бишкека возобновились

Силовики используют дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие отвечают камнями

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Столкновения на центральной площади в Бишкеке возобновились, милиция Киргизии применяет слезоточивый газ, сообщает во вторник корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Часть демонстрантов направилась от улицы Абдрахманова, где до этого были стычки, в сторону площади Ала-Тоо. Силовики используют для разгона митингующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты, дубинки.

Участники акции протеста разбили мраморные плиты недостроенного памятника Бишкеку баатыру. Кусками камня они закидывают сотрудников силовых структур.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.