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Оппозиция в Киргизии объявила о планах сформировать новое правительство

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Бишкек. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Политические партии Киргизии, которые проиграли парламентские выборы, намерены сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра, заявил на митинге лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Жанар Акаев.

"Вместо действующего правительства будет образовано новое - народное, а также назначат нового премьер-министра", - заявил Акаев на митинге в ночь на вторник, его слова цитируют местные СМИ.

"Задача правительства и премьер-министра будет заключаться в проведении новых выборов, которые будут чистыми и прозрачными", - сказал Акаев.

В свою очередь кандидат в депутаты от "Ата-Мекена" Тилек Токтогазиев заявил, что "три провластные партии ("Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" - ИФ) "не должны быть допущены к власти, а также члены этих партий не должны занимать каких-либо должностей в будущем".

Кроме того, партии планируют назначить коменданта Бишкека. В социальных сетях начали формироваться народные дружины для обеспечения порядка в киргизской столице, так как милиции на улицах нет, но серьезных беспорядков и стычек фактов мародерства также нет.

Несколько минут назад на площадь к митингующим вышел бывший депутат Садыр Жапаров, освобожденный из колонии в пригороде Бишкека, где он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника.

Протестующие скандировали его имя, кричали "Жапаров - президент", но он так и не смог выступить. В настоящий момент на площадь привезли звукоусиливающую аппаратуру.

Часть собравшихся также ждут бывшего президента Алмазбека Атамбаева, но по неподтвержденным данным, он вместе с лидерами других партий находится в захваченном демонстрантами здании парламента.

В прошедших 4 октября парламентских выборах в Киргизии участвовали 16 партий, четыре из них - "Биримдик" - 24,5%, "Мекеним Кырызстан" - 23,88%, Кыргызстан - 8,76%, "Бутун Кыргызстан" - 7,13 % по предварительным данным прошли в парламент. Недовольные итогами выборов партии заявили недоверие выборам.

Вечером в понедельник в Бишкеке начались массовые протесты против итогов выборов в Жогорку Кенеш (парламент в Киргизии).

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