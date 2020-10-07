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Трамп потребовал от Конгресса выделить $25 млрд авиакомпаниям, готовящим массовые увольнения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Конгресс должен в срочном порядке предоставить $25 млрд авиакомпаниям в качестве помощи для выплат ими заработной платы работникам, массовые увольнения которых начались из-за значительно сокращения полетов на фоне пандемии коронавируса.

В своем твиттере Трамп призвал законодателей "немедленно одобрить выплату $25 млрд на финансирование выплат авиакомпаниями заработной платы".

"Я подпишу это сейчас же!" - написал он, заявив, что Конгресс может использовать не полностью израсходованные средства из предыдущей программы помощи авиакомпаниям и отдельной программы поддержки малого бизнеса.

Американские авиакомпании American Airlines и United Airlines на прошлой неделе начали процесс увольнения общей сложности 32 тыс. рабочих и служащих, но заявили, что они изменят курс, если законодатели достигнут соглашения о новой правительственной программе финансирования выплат заработной платы.

Предыдущая программа поддержки авиакомпаний в размере $25 млрд, одобренная Конгрессом в марте, завершилась 30 сентября.

США Дональд Трамп

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