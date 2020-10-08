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Карабах заявил о гибели в конфликте 4 тыс. азербайджанских военных

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Потери азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта убитыми за минувшие сутки, по оценке Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, составили 315 человек.

Всего в Нагорном Карабахе с начала боевых действий 27 сентября погибли 4 069 азербайджанских военных, сообщает в четверг Минобороны непризнанной НКР.

"По данным разведки, убито 4069 военных, уничтожено 145 беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 496 единиц бронетехники, четыре ТОС-1А", - отмечается в сообщении.

Накануне Степанакерт сообщал о гибели 3 754 азербайджанских военных с начала боев.

Азербайджанская сторона свои потери не называет.

Хроника 27 сентября – 08 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Азербайджан

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