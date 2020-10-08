Принц Уильям решил создать "экологическую Нобелевскую премию"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Британский принц Уильям объявил о том, что выделит около $65 млн на создание специальной премии в области экологии.

В интервью телеканалу CNN, который сравнивает новую награду с Нобелевской премией, принц заявил, что рассчитывает сделать ее "самым престижным призом в области защиты окружающей среды"

Начиная с 2021 года награда Earthshot Prize будет вручаться ежегодно пяти людям или организациям за достижения в следующих сферах: "защита и восстановление природы", "очищение атмосферы", "восстановление океанов", "мир без отходов" и "восстановление климата".

Создатели надеются, к 2030 году получить минимум 50 предложений по решению каждой из этих проблем.

Каждый победитель получит по 1 млн фунтов ($1,3 млн), что превышает размер денежной награды Нобелевским лауреатам.