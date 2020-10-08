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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:40Заразились
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Переболевший COVID-19 Трамп заявил, что уже не опасен для окружающих

Переболевший COVID-19 Трамп заявил, что уже не опасен для окружающих
Фото: Reuters

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил в четверг, что уже не может кого-либо заразить коронавирусом COVID-19.

"Я думаю, что я уже совсем не заразный", - сказала Трамп в эфире телеканала Fox News. Он добавил, что чувствует в себе силы вернуться к предвыборной кампании, но пока будет соблюдать меры предосторожности.

При этом американский лидер отметил, что на предвыборных митингах он находится далеко от других людей, потому риск заразить кого-то в любом случае невелик. "Скоро я сдам анализ", - отметил президент США.

Трамп также сообщил, что его супруга Мелания Трамп, у которой ранее тоже подтвердился коронавирус, чувствует себя хорошо. "Она чувствует себя хорошо, я чувствую себя хорошо. Действительно, хорошо", - сказал он.

У Трампа выявили коронавирус на прошлой неделе, его госпитализировали и на третий день выписали. Все это время он заявлял о хорошем самочувствии. Однако в СМИ все же появлялись сообщения о том, что на самом деле определенные проблемы у Трампа все же наблюдались.

В среду, 7 октября, его врач сообщил, что президент хорошо себя чувствует, а в его крови обнаружены антитела от COVID-19. Трамп также вернулся к работе в Овальном кабинете.

Столь быстрое возвращение Трампа к работе вызвало настороженную реакцию многих американских СМИ. Издание The Hill напоминает, что согласно действующим рекомендациям властей страны, пациенты с коронавирусом должны оставаться на самоизоляции минимум 10 дней, чтобы свести минимуму риск заражения других людей.

Хроника 09 января – 08 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Дональд Трамп США Коронавирус

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