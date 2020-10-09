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Почти 90 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Южной Корее

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме в южнокорейском городе Ульсан, пострадали более 80 человек, сообщает Yonhap.

По данным агентства, по меньшей мере 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет.

Пожар вспыхнул в 33-этажном жилом и административном здании около 23 часов (17:00 по мск) четверга. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание. Сотни человек были эвакуированы.

Пламя было взято под контроль примерно через два часа после возгорания, но по состоянию на утро пятницы полностью не было потушено.

Южная Корея

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