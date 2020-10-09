Спрос на антитела компании "Регенерон" вырос после лечения ими Трампа

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Все больше пациентов с коронавирусом COVID-19 хотят получить доступ к препарату из антител компании "Регенерон" после того, как во время лечения именно это лекарство прописали президенту США Дональду Трампу, сообщают западные СМИ.

По их данным, принимающий участие в испытаниях препарата врач-иммунолог Гэри Клейнер заявил, что с прошлой недели к нему начали обращаться пациенты, пытающиеся достать препарат несмотря на то, что его клинические испытания еще не закончились.

Клейнер выразил беспокойство относительно использования препарата, поскольку пока нет никакой подробной информации о его действии. "Все, что мы видели, - это краткие пресс-релизы. Это не так уж много для начала (использования препарата - ИФ)", - сказал эксперт.

СМИ также приводят слова врача Дирка Состмана, руководящего исследовательской сетью в Методистской больнице Хьюстона, которая является площадкой для испытаний препарата, о том, что многие пациенты просятся принять участие в испытаниях коктейля из антител.

Состман предположил, что на регулирующие органы, которые утверждают использование препаратов, будет "оказываться давление", чтобы лекарство из антител одобрили.

СМИ отмечают, что в целом медицинские эксперты считают, что необходимо получить больше информации об эффективности коктейля из антител компании "Регенерон" прежде, чем приступать к его широкому использованию.

Президент США Дональд Трамп накануне рассказал, как проходило его лечение от коронавируса в военном госпитале имени Уолтера Рида, и пообещал обеспечить американские медучреждения экспериментальными препаратами, в том числе и препаратом компании "Регенерон".

"Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон, и другие лекарства, но это было ключевым. Было невероятно, но я почувствовал себя лучше в тот же момент", - заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в его твиттере.

Президент США отметил, что препарат помогает при коронавирусе, поэтому его, а также другие эффективные лекарства, будут распространять с разрешения Трампа. "У нас есть сотни тысяч практически готовых доз. У меня готово разрешение на экстренное использование, мы его подпишем прямо сейчас", - добавил Трамп.

Он отметил, что эти лекарства должны предоставляться бесплатно. "Я хочу, чтобы у всех было лечение, как у президента", - заключил Трамп.

Препарат компании "Регенерон" представляет собой коктейль из двух моноклональных антител. Компания получила $450 млн от правительства США для производства до 300 тыс. доз коктейля. Она подтвердила, что поставки этих доз будут бесплатными.