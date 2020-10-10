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Трамп провел первый предвыборный митинг после заражения коронавирусом

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провел в субботу первый предвыборный митинг с тех пор, как стало известно о его заражении коронавирусом COVID-19.

"Чувствую себя отлично", - сказал он с балкона собравшимся в саду Белого дома сторонникам.

Далее он перешел к перечислению достижений его администраций и критике его соперника на выборах - кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

"Мы приступаем к массированному проведению предвыборных мероприятий, потому что не можем допустить, чтобы наша страна стала социалистической... или чем-то еще более ужасным", - отметил Трамп.

Собравшиеся на территории Белого дома сторонники республиканцев очень бурно реагировали на его ремарки, а в конце выступления Трампа скандировали: "Мы вас любим".

Президент поспешил заверить, что это чувство - взаимное.

"Это будут самые важные выборы в истории нашей страны. Обязательно проголосуйте. И знайте: я вас тоже люблю", - сказал он.

Речь Трампа продлилась около 20 минут.

На прошлой неделе стало известно, что Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Президента США госпитализировали, но уже на третий день выписали. Все это время он заявлял о хорошем самочувствии, но в СМИ появлялись сообщения о том, что определенные проблемы у Трампа все же были.

В среду Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете Белого дома, а в субботу врачи разрешили ему приступить к полноценной работе.

США Дональд Трамп Коронавирус

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