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В ФРГ выявили рекордный с апреля суточный прирост случаев COVID-19

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Германии зафиксирован рекордный с апреля ежесуточный прирост случаев заражения COVID-19 - выявлено 4516 заболевших, сообщают западные СМИ.

Таким образом, сегодняшний показатель превышает данные на четверг (8 октября) на 458 случаев. Одиннадцать заболевших скончались.

В то же время, издание The Guardian отмечает, что уровень смертности в Германии остается относительно низким и составляет 3% по сравнению с июньским показателем в 4,7%.

Согласно данным Института Роберта Коха, общее число выявленных заражений в стране составляет более 314,6 тыc., более 9 тыс. заразившихся скончались.

The Guardian напоминает, что в Берлине недавно зафиксировали вспышку коронавируса. В четверг столица ФРГ преодолела критический порог - за последние семь дней на 100 тыс. жителей города пришлось более 50 заражений.

В связи с этим с субботы, 10 октября, бары и рестораны столицы не будут работать в период с 23:00 до 6:00.

При этом мэр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что власти "хотят сделать все для того, чтобы избежать объявления тотального карантина".

Хроника 09 января – 09 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Германия Берлин Коронавирус

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