Команда Байдена потратила более $500 млн на его предвыборную кампанию

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Расходы на предвыборную кампанию кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена составили $502 млн. Об этом сообщается в твиттере исследовательской компании Advertising Analytics.

В основном деньги пошли на рекламу на радио, телевидении и в интернете, уточняет телеканал CNBC. Целевая аудитория – избиратели в ключевых штатах, таких как Огайо, Айова, Пенсильвания, Мичиган, Флорида, Висконсин и Техас.

Согласно прогнозам, стоимость президентских выборов и выборов в Конгресс в США составят более $10 млрд. Согласно опросу газеты Wall Street Journal и телеканала NBC News от 5 октября, Байден опережал Трампа в предвыборной гонке на 14 процентных пунктов.