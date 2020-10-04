Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
на 04.10В России 1 215 001+10 499В мире 34 902 647+320 046

Опрос показал опережение Байденом Трампа в предвыборной гонке на 14%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден по популярности среди избирателей на 14% опережает действующего президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного газетой Wall Street Journal и телеканалом NBC News.

Выборы в США - 2020

По данным опроса, если бы выборы состоялись сейчас, то за Байдена проголосовали бы 53% из опрошенных с 30 сентября по 1 октября 800 человек. Трамп набрал бы 39%. Еще 6% избирателей заявили, что пока не определились с выбором, 2% высказались против обоих кандидатов.

В сентябре Байден опережал Трампа на 8%.

Из этого Wall Street Journal делает вывод, что даже отдельные события, например, такое, как дебаты, оказывают существенное влияние на популярность кандидатов. Кроме того, по мнению газеты, против Трампа играет также то, что Палата представителей американского Конгресса инициировала импичмент президента, который, однако, был отвергнут Сенатом.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября этого года. Дональд Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.

США Джо Байден Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Провластная партия вышла в лидеры на выборах в парламент Киргизии

Более 100 тысяч человек пришли на акцию протеста в Минске

Египетские археологи открыли перед журналистами 2600-летний саркофаг

Египетские археологи открыли перед журналистами 2600-летний саркофаг
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев сообщил о переходе города Джабраил под контроль Азербайджана

В Минске в отношении участников акции применили водомет

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Число раненых в результате ударов по городу Гянджа выросло до 32

В Минске начались задержания сторонников оппозиции

В Минске начались задержания сторонников оппозиции
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Баку сообщили о гибели мирного жителя в результате удара по Гяндже

В Баку сообщили о гибели мирного жителя в результате удара по Гяндже

В Белоруссии усилили меры безопасности из-за возможных акций

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Азербайджане опровергли информацию об уничтожении аэродрома в Гяндже

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');