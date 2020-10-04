Опрос показал опережение Байденом Трампа в предвыборной гонке на 14%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден по популярности среди избирателей на 14% опережает действующего президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного газетой Wall Street Journal и телеканалом NBC News.

По данным опроса, если бы выборы состоялись сейчас, то за Байдена проголосовали бы 53% из опрошенных с 30 сентября по 1 октября 800 человек. Трамп набрал бы 39%. Еще 6% избирателей заявили, что пока не определились с выбором, 2% высказались против обоих кандидатов.

В сентябре Байден опережал Трампа на 8%.

Из этого Wall Street Journal делает вывод, что даже отдельные события, например, такое, как дебаты, оказывают существенное влияние на популярность кандидатов. Кроме того, по мнению газеты, против Трампа играет также то, что Палата представителей американского Конгресса инициировала импичмент президента, который, однако, был отвергнут Сенатом.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября этого года. Дональд Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.