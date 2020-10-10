Грета Тунберг призвала американцев голосовать на выборах за Байдена

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Шведская экологическая активистка Грета Тунберг призвала американцев голосовать на выборах президента США за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, чтобы помочь климату на планете.

"Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выходят за рамки всего этого..." - написала 17-летняя активистка в твиттере.

"Вы все просто организуйтесь, и пусть все проголосуют за Байдена!" - добавила она.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it"s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020

Президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике экоактивистов, считающих, что человечеству грозит катастрофа. Он призывал Тунберг "остыть" и "поработать над тем, как справиться со своим гневом". "Грете нужно работать над тем, чтобы справляться со своим гневом, а потом сходить в кино с другом. Спокойно, Грета, спокойно", - говорил он.

Байден же, напротив, высоко оценивал усилия активистки в борьбе с климатическими изменениями.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября этого года.

Дональд Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.