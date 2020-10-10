Ким Чен Ын отметил отсутствие коронавируса в КНДР

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе выступления в честь военного парада заявил, что в стране нет случаев заражения коронавирусом COVID-19, передают западные СМИ.

"Ни один человек в стране не контактировал с зараженными", - приводят они его слова.

Вместе с тем, Ким Чен Ын пожелал выздоровления всем тем, кто столкнулся с этой болезнью. "Я желаю доброго здоровья всем людям в мире, которые борются с болезнями из-за этого злейшего вируса", - сказал он.

Южнокорейские СМИ в свою очередь отметили, что в этот раз речь Ким Чен Ына обошлась без упоминания США.

Выступление Ким Чен Ына показало северокорейское телевидение.

Ранее сообщалось, что КНДР провела крупномасштабный военный парад в честь 75-летия создания Трудовой партии Кореи. На кадрах, показанных Корейским центральным телевидением, запечатлена бронетехника и тысячи военнослужащих, которые маршировали по площади Ким Ир Сена в предрассветные часы. Все они были без защитных масок на лице, зрители на трибунах также были без них.

Южнокорейские СМИ отмечают, что этот парад стал первым с 2018 года подобным мероприятием.

Как правило, Северная Корея проводит парады днем, чтобы продемонстрировать свое вооружение и технику, но в этот раз в Пхеньяне решили провести его ночью.

Эксперты полагают, что, вероятно, северокорейские власти пытались скрыть от внешнего мира технику. Кроме того, они полагают, что парад в ночное время потребовал участия меньшего количества персонала, чем в дневное, поэтому в связи с пандемией COVID-19 в мире был выбран этот формат.

Ранее в субботу Объединенный комитет начальников штабов выпустил короткое заявление, в котором говорилось о том, что были признаки репетиции или самого военного парада в Пхеньяне.