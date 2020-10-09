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Американский сайт сообщил о подготовке крупнейшего в истории КНДР парада

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Оружие последнего поколения планируется представить в КНДР в субботу на параде в честь 75-летия правящей в стране Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает американский сайт 38 North, специализирующийся на связанной с КНДР тематике.

По данным 38 North, последние снимки со спутников позволяют предположить, что на параде перед северокорейским лидером Ким Чен Ыном промаршируют тысячи военных. За ними последуют танки и бронетанковая техника. Отмечается, что этот парад будет крупнейшим за всю историю страны.

Как отмечают СМИ, кульминацией мероприятия станут новые ракеты большой дальности, способные достичь материковой части США.

10 октября КНДР отметит 75-летие основания ТПК. Страна, как правило, отмечает каждую пятую или десятую годовщину более масштабными мероприятиями, такими как военные парады с демонстрацией новых стратегических вооружений и военной техники. Иногда в преддверии годовщин происходили испытания ракет.

The Guardian отмечает, что празднование нынешнего юбилея пришлось на время неопределенности в отношении состояния здоровья Ким Чен Ына и ситуации в стране в целом.

Ранее в этом году здоровье Ким Чен Ына стало предметом слухов из-за того, что он долгое время не появлялся на публике. В СМИ появлялась информация о том, что лидер КНДР тяжело болен или даже скончался.

Позднее на страну обрушились сильные наводнения. В августе ЦТАК сообщало, что в результате наводнений нанесен ущерб более 39 тыс. га посевных площадей, по меньшей мере 16,6 тыс. домам и примерно 630 общественным зданиям - они были затоплены или разрушены. Ущерб также был нанесен многим дорогам и мостам.

В августе Ким Чен Ын признал, что ввиду ряда внутренних и внешних вызовов стране не удалось достичь целей, поставленных на предыдущем съезде ТПК в 2016 году. При этом он отметил, что партия представит новый экономический план на съезде в январе.

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