Военные КНДР показали на параде новую баллистическую ракету

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея в субботу продемонстрировала новую модель межконтинентальной баллистической ракеты на военном параде в Пхеньяне, передают сеульские СМИ со ссылкой южнокорейское военное командование.

О возможных характеристиках этих ракет ничего не сообщается.

Ракеты нового типа перевозили на тягачах, у каждого из которых - по 11 осей.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что анализируют полученные с парада кадры с вооружениями КНДР.

Считается, что у Северной Кореи есть три типа межконтинентальных баллистических ракет: "Хвасон-13", "Хвасон-14" и "Хвасон-15", и что она стремилась разработать межконтинентальную баллистическую ракету с несколькими боеголовками с более высокой дальностью.

На данный момент самой совершенной версией ракеты, которой обладает КНДР, является "Хвасон-15", ее предполагаемая дальность - 12874 км, то есть, она способна достичь США. Последний испытательный запуск этой ракеты проводился в ноябре 2017 года.

В параде на площади Ким Ир Сена, показанном Корейским центральным телевидением, рано утром прошла бронетехника и тысячи военнослужащих. Все военные были без защитных масок, зрители на трибунах также были без них.

За парадом наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.