В центре Минска задержали порядка десяти журналистов
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в центре Минска в преддверии несанкционированного оппозиционного "Марша гордости" начали задерживать журналистов.
Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, рядом с ТЦ "Галерея" на Немиге к корреспондентам, готовящимся освещать акцию, подъехал автобус ОМОН.
Силовики подошли к ним и без разговоров начали отводить их в автобус.
Задержаны порядка десяти журналистов местных и российских СМИ. Среди них корреспонденты ТАСС, БелаПАНа, Белты и других изданий.
В свою очередь в МВД подтвердили факт задержания.
Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, все задержанные доставлены в Октябрьский РОВД Минска для проверки документов.
В Белоруссии уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Лукашенко. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными.
Среди требований оппозиции - проведение новых выборов и конституционной реформы в Белоруссии.
Самые массовые несанкционированные акции в стране проходят по воскресеньям.