В центре Минска задержали порядка десяти журналистов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в центре Минска в преддверии несанкционированного оппозиционного "Марша гордости" начали задерживать журналистов.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, рядом с ТЦ "Галерея" на Немиге к корреспондентам, готовящимся освещать акцию, подъехал автобус ОМОН.

Силовики подошли к ним и без разговоров начали отводить их в автобус.

Задержаны порядка десяти журналистов местных и российских СМИ. Среди них корреспонденты ТАСС, БелаПАНа, Белты и других изданий.

В свою очередь в МВД подтвердили факт задержания.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, все задержанные доставлены в Октябрьский РОВД Минска для проверки документов.