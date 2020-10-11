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В Баку не увидели прогресса на линии фронта после соглашения по Карабаху

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ситуация на линии фронта остается такой же, какой была до переговоров в Москве, заявил в воскресенье помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

"После подписанного в пятницу в Москве соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях ситуация не изменилась. Более того, в ночь на воскресенье она стала более напряженной. Баллистические ракеты, выпущенные из Армении, поразили второй по величине город Азербайджана Гянджу, в результате чего 9 человек погибли и 34 получили ранения. "Азербайджанская ТЭЦ" в Мингячевире также подвергается нападению", - сказал Амирбеков в интервью французской газете L'Opinion.

Помощник первого вице-президента уточнил, что обстрел территории Азербайджана ведется не из сепаратистского нагорно-карабахского региона, а из Армении - из Варденисского района и юго-востока озера Севан.

"Это ловушка. Потому что оборонное соглашение Армении с Россией не распространяется на Нагорный Карабах. Ответные удары Азербайджана по Армении могут изменить ход событий", - добавил Амирбеков.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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