Главный инфекционист США отверг участие в предвыборной рекламе Трампа

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Главный инфекционист США, доктор Энтони Фаучи заявил, что не соглашался участвовать в предвыборной рекламе президента США Дональда Трампа и его слова были вырваны из контекста.

"За почти пять десятилетий моей государственной службы я никогда публично не поддерживал ни одного политического кандидата. Комментарии, приписываемые мне без моего разрешения в рекламе штаба Республиканской партии, были вырваны из контекста развернутого заявления, которое я сделал несколько месяцев назад об усилиях (по борьбе с COVID-19 -ИФ) федеральных чиновников общественного здравоохранения", - заявил Фаучи телеканалу CNN.

В 30-секундном ролике, вышедшем в эфир после выписки Трампа из госпиталя после лечения нового типа коронавируса, была использована цитата Фаучи: " Я не могу себе представить, что кто-то может делать больше."

Таким образом складывается впечатление, что главный инфекционист США хвалит президента за предпринятые усилия по борьбе с COVID-19.

Данное интервью Фаучи дал еще в марте Fox News. Тогда он высоко оценил круглосуточные усилия целевой группы Белого дома по коронавирусу в реагировании на пандемию.

В ответ на заявление Фаучи директор по коммуникациям кампании Трампа Тим Мурто сказал: "Это собственные слова доктора Фаучи. Видео взято из телевизионного интервью, в котором доктор Фаучи хвалил работу администрации Трампа. Слова произнесены точно и прямо из уст доктора Фаучи."