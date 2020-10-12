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Лукашенко заявил о готовности поделиться частью своих полномочий

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов отказаться от части своих полномочий и передать их на другие уровни власти.

"В последнее время много говорят о перераспределении полномочий. Явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство надо догружать, другие структуры и органы власти надо догружать. Снимать с президента несвойственные вопросы", - отметил Лукашенко. Фрагмент его выступления распространил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул первого" в понедельник.

Президент рассказал, что недавно получил записку, в которой предлагается "71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти".

Александр Лукашенко Белоруссия

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